Руководство Минпросвещения доложит в Думе об обеспечении школ в регионах учебниками

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На пленарном заседании в четверг депутаты заслушают доклад руководства министерства просвещения РФ по ситуации со школьными учебниками в регионах, сообщили в среду в пресс-службе Госдумы.

"Совет Думы по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина принял решение пригласить на закрытую часть пленарного заседания 28 сентября руководство министерства просвещения с докладом о ситуации с обеспечением школ учебниками в регионах", - говорится в сообщении.

Накануне Федеральная антимонопольная служба заявила, что изучит ценообразование на рынке учебников.

"Соответствующий запрос направлен в издательство "Просвещение". В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет меры реагирования", - сообщили в регуляторе.

25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре направить запрос в ФАС насчет правомерности повышения цен на учебники.