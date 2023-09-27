ФАС проверит ценообразование на рынке школьных учебников

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучит ценообразование на рынке учебников, служба направила запрос в издательство "Просвещение", сообщили в пресс-службе ФАС в среду.

"ФАС России изучит ценообразование на рынке учебников. Соответствующий запрос направлен в издательство "Просвещение". В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет меры реагирования", - заявили в ФАС журналистам.

25 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре направить запрос в ФАС насчет правомерности повышения цен на учебники. "На каком основании издательство "Просвещение" так резко повысило цены на учебники, почему у нас монополия на издание учебников. Может быть, поэтому цены растут?" - сказала Матвиенко на заседании СФ в понедельник.

По ее словам, контент для учебников должен быть единым и разрабатываться под руководством Минпросвещения РФ, однако печатать их могут и другие издательства, а не только "Просвещение".