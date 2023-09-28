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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Задержан подозреваемый в убийстве при перестрелке в Дагестане

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Дагестане по подозрению в убийстве при перестрелке в селении Леваши задержан 35-летний местный житель, сообщили в управлении СК по региону.

Подозреваемый в ходе допроса полностью признал вину в совершении указанных преступлений, подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.

В СК напомнили, что на месте происшествия был найден автомат. По делу назначены комплексные комиссионные судебно-медицинские, химические, трасологические и баллистические экспертизы. Проведены обыски по месту жительства участников перестрелки, изъяты предметы, важные для следствия.

"Сотрудниками УУР МВД по РД совместно с коллегами из ОМВД России по Левашинскому району, все, разыскиваемые ранее лица, причастные к перестрелке, произошедшей накануне вечером в селении Леваши, в том числе и основной подозреваемый - 35-летний житель этого села - установлены, доставлены и переданы в СУ СК России по РД для проведения дальнейших следственных действий", - сообщили в МВД республики.

"В связи с особой сложностью и широким общественным резонансом уголовное дело для дальнейшего расследования передано в третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, создана следственная группа", - сообщает ведомство.

При перестрелке в Левашах 27 сентября погибли два человека, в том числе начальник тыла районного отдела полиции. Еще несколько человек были ранены, четверых доставили в больницу. По версии следствия, в перестрелке участвовали два с половиной десятка человек.

Уголовное дело о перестрелке расследуется по статьям об убийстве, совершенном общеопасным способом (пп. а, е, ч.2 ст. 105 УК) и о незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК).

Дагестан МВД Левашинский район Леваши СКР
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