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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Крымский мост временно закрыт для движения

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта по Крымскому мосту в четверг днем временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

В последний раз движение по Крымскому мосту перекрывали в среду вечером примерно на полтора часа, утром в тот же день - на 18 минут.

Движение на мосту останавливают практически каждый день, иногда - по несколько раз. Местные власти призывают относиться к этому с пониманием, а также не выкладывать в интернет фото и видео. Как пояснял советник главы Крыма Олег Крючков, "стратегический объект является целью врага".

Крым Крымский мост
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