Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось после перерыва

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновилось в среду вечером после перерыва, сообщает телеграм-канал с официальной информации о ситуациях на подъездах к мосту.

Сообщение о перекрытии движения было опубликовано в 19:42 по Москве, об отмене перекрытия - в 21:13.

До этого движение по Крымскому мосту перекрывали утром в среду примерно на 18 минут, в предыдущий раз - в понедельник примерно на час.