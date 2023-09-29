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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Путин предложил денонсировать конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о денонсации рамочной конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Проектом ФЗ предлагается денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени РФ в г. Страсбурге 28 февраля 1996 г. и ратифицированную РФ 18 июня 1998 г.", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному президентом РФ в пятницу.

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В ней отмечается, что резолюцией Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 г. "были существенно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для осуществления мониторинга выполнения государствами - участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств". "Кроме того, РФ лишилась в рамках указанного мониторингового механизма возможности участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом", - говорится в документе.

"С учетом того, что прекращение участия в данном международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к РФ в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств, предлагается денонсировать Рамочную конвенцию", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту 448293-8.

Госдума Совет Европа Владимир Путин
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