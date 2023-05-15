Москалькова стала получать намного больше жалоб живущих за границей россиян

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В 2022 году уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила на 46,5% больше обращений от живущих за рубежом россиян, чем в 2022 году, говорится в ежегодном докладе о деятельности омбудсмена.

"Поток обращений по вопросам защиты прав граждан за пределами РФ в 2022 году, по сравнению с предыдущими двумя годами, возрос соответственно на 46,5% по отношению к 2020 году и на 41% по отношению к 2021 году (в 2020 году - 996 обращений, в 2021 году - 1035, в 2022 году - 1459)", - указано в документе.

В это число не входят обращения, связанные с проведением специальной военной операции.

Всего обращения поступили из 57 стран, больше всего - с Украины (526), из Сирии и Ирака (297), Казахстана (45), далее шли Германия (40), Азербайджан (36), Молдавия (31), Турция (27), Узбекистан (26), Киргизия (21) и Таджикистан (21), Армения (16), Чехия (14), США (12), Литва (12) и Италия (11).

"Наибольшее число обращений ожидаемо поступило в защиту прав россиян, проживающих на территории Украины. Причем в сравнении с 2021 годом количество таких обращений увеличилось более чем в 3 раза. Заявители жаловались на дискриминацию, просили содействия в восстановлении имущественных прав и разрешении различных социальных вопросов (получение льгот, пенсий, пособий и пр.), защите прав задержанных и осужденных и их экстрадиции в Российскую Федерацию, оказании помощи в рамках административного и гражданского процесса", - говорится в докладе.

При этом из 1459 обращений 314 касались помощи в решении социальных вопросов, 297 - возвращения женщин и детей из зон военного конфликта в Сирии и Ираке, 221 - эвакуации россиян из Украины, 221 - прав человека в местах принудительного содержания, 196 - помощи по административным и гражданским делам, 104 - вопросов семейного права, 78 - помощи по уголовным делам, 15 - вопросов образования.

В результате работы уполномоченного в 2022 году помощь была оказана 264 соотечественникам за рубежом, в том числе 172 человека были эвакуированы с территории Украины, говорится в докладе.

Также в 2022 году значительно выросло число обращений иностранцев о получении в России убежища. "На фоне беспрецедентной русофобии в мире значительное число обращений поступало по вопросам получения убежища на территории России (в 2022 году - 284, в 2021 году - 47). Их количество увеличилось в 6 раз. В основном они приходили от граждан Украины, а также иных государств, которые проводят недружественную политику в отношении русскоязычного населения и проявляют явные русофобские настроения", - отмечается в докладе.