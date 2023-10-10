Госдума денонсировала конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник денонсировала Рамочную конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств.

Конвенция была подписана от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года и ратифицирована Россией 18 июня 1998 года.

В пояснительной записке отмечается, что резолюцией Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 г. "были существенно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для осуществления мониторинга выполнения государствами - участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств".

"Кроме того, РФ лишилась в рамках указанного мониторингового механизма возможности участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом", - говорится в документе.

Инициатива, внесенная в Госдуму президентом РФ, поясняет, что денонсировать конвенцию предлагается с учетом того, что "прекращение участия в данном международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к РФ в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств".