Кремль заявил, что дал всю необходимую информацию по встрече Путина и Кадырова

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Кремль предоставил всю необходимую информацию по итогам прошедшей встречи президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, обсуждалась ли на недавней встрече тема избиения сыном Рамзана Кадырова подозреваемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.

"Мы дали об этой встрече всю информацию, которая была необходима. Все слышали и видели, о чём шла речь", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Ранее Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал видео, на котором его сын Адам бьет задержанного по подозрению в сожжении Корана Никиту Журавеля.

Журавель был задержан в мае в Волгограде, передан чеченским следователям и сейчас находится в СИЗО Грозного. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело об оскорблении чувств верующих.