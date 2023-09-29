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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Кремль заявил, что дал всю необходимую информацию по встрече Путина и Кадырова

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Кремль предоставил всю необходимую информацию по итогам прошедшей встречи президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, обсуждалась ли на недавней встрече тема избиения сыном Рамзана Кадырова подозреваемого в сожжении Корана Никиты Журавеля.

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"Мы дали об этой встрече всю информацию, которая была необходима. Все слышали и видели, о чём шла речь", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Ранее Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал видео, на котором его сын Адам бьет задержанного по подозрению в сожжении Корана Никиту Журавеля.

Журавель был задержан в мае в Волгограде, передан чеченским следователям и сейчас находится в СИЗО Грозного. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Дмитрий Песков Рамзан Кадыров Владимир Путин Никита Журавель Адам Кадыров
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