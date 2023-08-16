Москалькова получила жалобу арестованного за поджог Корана на избиение в Грозном

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение арестованного за поджог Корана Никиты Журавеля, который пожаловался, что в грозненском СИЗО его якобы избил сыном главы Чечни Адам Кадыров.

Она переправила эту жалобу уполномоченному по правам человека в Чечне Мансуру Солтаеву и попросила провести проверку, в том числе обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

По версии следствия, Журавель записал на видео, как сжигает Коран возле Соборной мечети в Волгограде. Ему вменили совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч.2 ст.148 УК). 22 мая Центральный суд Волгограда арестовал его.

В СК уточняли, что на допросе он дал показания, что "осуществил указанную акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тысяч рублей", после чего передал видеозапись сотруднику СБУ.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина дело Журавеля передали в управление СК по Чечне. 27 мая Журавеля доставили в СИЗО в Грозном.