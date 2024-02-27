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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Никита Журавель приговорен к 3,5 годам колонии по делу о сожжении Корана

Ровно столько же для него просило гособвинение

Никита Журавель приговорен к 3,5 годам колонии по делу о сожжении Корана
Никита Журавель во время заседания в Висаитовском районном суде
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Висаитовский районный суд Грозного признал виновным волгоградца Никиту Журавеля по делу о сожжении Корана у мечети в Волгограде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Подсудимый приговорен к 3,5 года колонии общего режима, как и просил прокурор.

Журавель был задержан в мае 2023 года в Волгограде, позже его арестовали и по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина передали чеченским следователям. Волгоградцу вменили оскорбление чувств верующих (ч.2 ст. 148 УК) и хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК).

Волгоград СКР Грозный Никита Журавель Висаитовский районный суд Чечня
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