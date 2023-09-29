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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Минэкономразвития ожидает запуска безвизового соглашения с Индией в 2024 году

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Соглашение о групповых безвизовых поездках с Индией может быть заключено в 2024 году, с рядом стран прорабатывается полная отмена виз, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

"Запущен групповой безвизовый обмен с Китаем и Ираном. На днях приняли первые группы из Ирана. Планируется заключение аналогичного соглашения по безвизу с Индией в 2024 году. С рядом стран прорабатывается полная отмена виз", - сказал он, выступая на совещании с регионами по итогам туристического сезона.

Как напомнил Вахруков, к 2030 году въездной турпоток должен вырасти до 16 млн. С 1 августа заработала единая электронная виза для 55 стран, за первый месяц работы механизма им воспользовались 30 тыс. иностранцев.

"Безусловно, важным фактором является возможность безналичной оплаты товаров и услуг. К концу этого года запустим платежный сервис для иностранцев, позволяющий открыть российскую виртуальную платежную карту в стране проживания, по приезду получить ее и рассчитываться здесь", - отметил он.

Замминистра добавил, что в 2024 году также планируется разработать эффективную систему комплексного продвижения российского турпродукта на зарубежных рынках, прежде всего на приоритетных.

Минэкономразвития
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