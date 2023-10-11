Москва рассчитывает на скорую отмену виз с Малайзией и еще четырьмя странами

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на отмену туристических виз с Кувейтом, Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом и Малайзией в 2024 году, работа в этом направлении уже ведется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

"Работа по подготовке соответствующих межправительственных соглашений об отмене визового режима уже ведется при активном участии МИД РФ, ожидаем выйти на их подписание с партнерами в следующем году", - сказали в ведомстве.

В сентябре глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что Россия предложила Кувейту, Саудовской Аравии, Бахрейну, Оману и Малайзии полную отмену туристических виз.

Кроме того, в России действует групповой безвизовый въезд для граждан КНР и Ирана. Аналогичное соглашение с Индией планируется подписать в 2024 году.