Минэкономразвития допустило расширение эксперимента по легализации гостевых домов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Эксперимент по легализации гостевых домов планируют запустить в трех регионах: Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, однако в Минэкономразвития не исключают, что список регионов может быть расширен.

"В части легализации гостевых домов мы вместе с бизнесом выступаем за честную конкуренцию на рынке гостиничных услуг. Вместе с Госдумой мы разработали законопроект, в котором ввели понятие гостевые дома, ввели классификацию, с обязательным внесением записи в реестр классифицированных средств размещения. Предлагаем здесь установить максимально простой механизм легализации, упростить для собственников все необходимые процедуры, минимизировать число необходимых для легализации объекта документов. Первоначально мы планировали провести эксперимент на территории Крыма, Севастополя и Краснодарского края, перечень может быть расширен", - сообщил на совещании с регионами замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

Он отметил, что гостевые дома - это популярный и доступный для туристов номерной фонд, который должен обеспечивать достойное качество услуг, гарантировать безопасность.

Также он напомнил, что все гостиницы в стране для оказания услуг должны получить звезды, эту работу проводят специализированные аккредитованные организации.

"Мы уже продлили им на полгода аттестаты аккредитации, параллельно передали функции по аккредитации в Росаккредитацию. Сейчас обсуждаем вопросы повышения доверия к системе классификации, создания равных условий для всех участников рынка. Одним из предложений мы рассматриваем возможность заявительной классификации для гостиниц уровня "без звезд" до уровня "две звезды", - сказал замминистра.

Эксперимент по легализации гостевых домов запланирован с 1 апреля 2024 года до 31 декабря 2026 года. По законопроекту, все гостевые дома должны будут войти в специальный реестр - единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, который ведет Минэкономразвития, и получить уникальный номер. Реклама гостевого дома без указания регистрового номера будет запрещена.

Согласно документу, в гостевых домах может быть не больше 15 номеров, владелец должен быть зарегистрирован в том же доме или в жилище, расположенном на том же участке. Площадь жилья тоже ограничат: максимум 1 000 кв. м на все номера.