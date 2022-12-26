Минэкономразвития предложило увеличить число гостиничных номеров до миллиона к 2030 г.

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Для увеличения числа внутренних турпоездок до 140 млн к 2030 году необходимо увеличить на 30-40% номерной фонд гостиниц, с нынешних 749 тысяч до 1 млн, сообщил в понедельник министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Сейчас задача номер один – расширять предложение, а не спрос. Создавать альтернативу зарубежным курортам за счет ввода новых номеров и решения инфраструктурных вопросов. Цель в рамках нацпроекта к 2030 году – выйти на ежегодный показатель в 140 млн поездок по стране. По нашим оценкам, достичь его можно только при увеличении номерного фонда на 30-40%, до 1 млн", - сказал он, выступая на совещании с представителями туристической отрасли в министерстве.

Сейчас количество номеров в отелях и других объектах размещения в России составляет, по его словам, 749 тыс.

Министр напомнил, что для ускорения создания новых отелей правительство ввело ряд мер поддержки инвесторов в туристическую инфраструктуру и предложил участникам встречи обсудить, как они работают и какие меры можно еще добавить. Он отметил, что номерной фонд будет также увеличиваться за счет легализации отелей, работающих в серой зоне.

"Сюда же вопросы легализации и давно назревшие вопросы по гостевым домам. Мы уже с коллегами из Думы давно уже дискуссию по этим вопросам ведем", - добавил Решетников.

"До половины внутренних турпоездок к 2030 году будет на автотранспорте (сейчас 32%). Поэтому будем учитывать необходимость балансировки вопросов спроса, номерной емкости, транспортной доступности", - заключил он.