Птицеводы сообщили Минсельхозу об ожидаемом снижении цен на мясо птицы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Снижение цен на мясо птицы ожидается в ближайшее время. Как сообщает Минсельхоз, об этом заявили участники рынка на совещании по стабилизации цен на рынке птицеводческой продукции, которое провела первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

"Участники рынка заявили, что в ближайшее время ожидается снижение стоимости мяса птицы. В том числе этому будет способствовать расширение производственных мощностей, а также сокращение сезонного спроса, - говорится в сообщении. - Производители яиц подтвердили сохранение объемов производства для удовлетворения внутреннего спроса и социальную ориентированность в политике ценообразования на свою продукцию".

Представитель ФАС заявил на совещании, что рост цен на мясо птицы наблюдается с мая. "В настоящее время выявлена доминирующая группа из трех крупнейших компаний-производителей. В этой связи ситуация с ценообразованием на эту продукцию взята ФАС России на особый контроль, и при выявлении нарушений антимонопольного законодательства будут незамедлительно приняты меры реагирования", - подчеркивается в сообщении.

Представитель Минпромторга, в свою очередь, подтвердил сохранение минимальных наценок на птицеводческую продукцию "и готовность минимизировать сроки реагирования торговыми сетями на снижение цен производителями для стабилизации ситуации на потребительском рынке".

Минсельхоз напоминает, что в 2023 году в птицеводстве сохраняется положительная динамика. Так, за январь-август производство птицы на убой (в живом весе) в сельхозорганизациях увеличилось к аналогичному периоду 2022 года на 0,7%, до 4,3 млн тонн, яиц - на 3,1% до 25,5 млрд штук.