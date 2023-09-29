Минсельхоз не видит угрозы дефицита ржи в России

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Минсельхозе считают, что ожидаемого урожая ржи хватит для внутреннего рынка страны. Так ведомство прокомментировало заявления экспертов о возможном дефиците и подорожании ржаного хлеба.

"Площадь посевов ржи находится на среднем многолетнем уровне. Ожидаемый урожай - порядка 2 млн тонн. Импорт данной культуры в страну минимален", - заявили в Минсельхозе.

Там считают, что этого объема с учетом переходящих остатков достаточно для удовлетворения внутренней потребности для производства муки и хлеба. Озимый сев под урожай 2024 года идет в штатном режиме.

В Минсельхозе также сообщили, что цены на продовольственную рожь в настоящее время на 7,3% ниже уровня прошлого года. "Стоит отметить, что производство ржаной муки в текущем году показывает положительную динамику. Так, за 8 месяцев 2023 году рост составил 2,5%", - заявили в ведомстве.

Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко заявил, что Россия этом году может снизить урожай ржи до 1,8 млн тонн, ржи 1-3 классов ожидается под 97%, причем,59% из этого объема - рожь 3 класса.

По его словам, если говорить о технологических требованиях мукомолья, то такие показатели качества нехороши. Он считает, что "рожь выпала из поля зрения государственных органов, потому что ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной".

"Мы сталкиваемся с ситуацией, когда либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо он станет - я использую такой термин - псевдореликтом. Бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья", - добавил Свириденко.

Ранее на этой неделе председатель комиссии ТПП по АПК, академик РАН Петр Чекмарев заявил, что ценовая ситуация на рынке ржи сейчас такова, что "на следующий год есть все шансы остаться без этого зерна, сельхозпроизводитель, если даже очень захочет, заниматься им не будет".

"Сегодня рожь по 5 тысяч рублей за тонну - это ни в какие рамки не входит. Если цена не поднимется до 10 тысяч рублей за тонну, то на следующий год, если встретимся, вы скажете, что и за 15 тысяч рублей не можем купить рожь, - предупредил Чекмарев. - Этот год будет провальный. Все (покупатели ржи - ИФ) хотят дешево, это понятно, но нужна сбалансированность в цене".