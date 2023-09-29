Союз мукомолов предупредил, что ржаной хлеб может стать редкостью

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Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россия, традиции питания которой прочно связаны с ржаным хлебом, в этом году может снизить урожай ржи до 1,8 млн тонн, ржаной хлеб может стать редкостью, прогнозируют в Союзе мукомольных и крупяных предприятий.

"В этом году у нас предполагается урожай ржи в 1,8 млн тонн, ржи 1-3 классов ожидается под 97%. Правда, 59% из этого объема - рожь 3 класса", - заявил на брифинге президент союза Игорь Свириденко.

По его словам, если говорить о технологических требованиях мукомолья, то такие показатели качества нехороши.

Он считает, что "рожь выпала из поля зрения государственных органов, потому что ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной".

"Мы сталкиваемся с ситуацией, когда либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо он станет - я использую такой термин - псевдореликтом. Бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья", - добавил Свириденко.

Как заявил председатель комиссии ТПП по АПК, академик РАН Петр Чекмарев на состоявшейся на этой неделе конференции "Мельница-2023", ценовая ситуация на рынке ржи сейчас такова, что "на следующий год есть все шансы остаться без этого зерна, сельхозпроизводитель, если даже очень захочет, заниматься им не будет".

"Сегодня рожь по 5 тысяч рублей за тонну - это ни в какие рамки не входит. Если цена не поднимется до 10 тысяч рублей за тонну, то на следующий год, если встретимся, вы скажете, что и за 15 тысяч рублей не можем купить рожь, - предупредил Чекмарев. - Этот год будет провальный. Все (покупатели ржи - ИФ) хотят дешево, это понятно, но нужна сбалансированность в цене".

В 2022 году, по данным Росстата, сбор ржи в России вырос на 26,5%, до 2,179 млн тонн с 1,722 млн тонн в 2021 году. В этом году ее посевы сократились до 834 тысяч га с 894 тысяч га в 2022 году.