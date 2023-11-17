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В "Прозерно" отметили, что рожь становится нишевой сельхозкультурой

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сбор ржи в РФ в 2023 году снизится до 1,85 млн тонн с 2,2 млн тонн в прошлом году. Это зерно становится нишевой сельхозкультурой, считает генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

"Рожь становится нишевой культурой для зерновиков. Она уходит из их интереса с учетом того, сколько в нее надо вложить и в итоге потом с трудом продать за 6 тыс. рублей за тонну", - заявил Петриченко на бизнес-конференции "Хлебопекарное производство в России - 2023" в пятницу в Москве.

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По его оценке, сбора в 2 млн тонн в этом году не будет. Согласно его презентации, урожай ржи может составить 1,85 млн тонн против 2,2 млн тонн в прошлом году.

Причиной снижения интереса аграриев к этому зерну эксперт назвал отсутствие достаточного спроса со стороны переработчиков, а также поставки ржаной муки из Белоруссии.

"В настоящее время можно купить рожь и за 5 тыс. рублей за тонну. В среднем она идет по 6 тыс. рублей (без НДС), в лучшем случае – по 7 тыс. рублей, - сказал он. - Но с доставкой, конечно, больше – логистика становится очень дорогой. Поэтому в завозных регионах, в таких, как, к примеру, Московская и Ленинградская области, уже совсем другие цифры. А у производителей – увы и ах".

По данным Центра оценки качества зерна, к настоящему времени сбор ржи в РФ составил 1,8 млн тонн (в первоначально оприходованном весе).

По данным Росстата, в этом году посевы ржи сократились до 834 тыс. га с 894 тыс. га в 2022 году.

ПроЗерно
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