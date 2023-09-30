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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Силы Тихоокеанского флота вернулись к местам дислокации после учений

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулись в пункты постоянной дислокации после завершения тактических учений "Финвал-2023" по защите коммуникаций Северного морского пути, сообщила в субботу пресс-служба флота.

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ зашёл в пункт базирования в Петропавловске-Камчатском после перехода из Анадырского в Авачинский залив, говорится в сообщении.

Учения "Финвал-2023" проходили в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на Чукотском полуострове под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова.

"Всего в ходе совместных маневров отряда кораблей ТОФ, береговых ракетчиков и морской авиации в Арктическом регионе было выполнено пять ракетных стрельб, 80 артиллерийских стрельб и порядка 250 различных тактических учений", - информирует пресс-служба.

Отмечается, что впервые в новейшей истории была проведены одновременные ракетные пуски сразу с моря, берега, из-под воды и с воздуха.

В тактическом учении "Финвал-2023" принимали участие порядка 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, в том числе: надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также колесная и гусеничная бронетехника высокой проходимости.

Все эпизоды учения носили оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России.

ТОФ Тихоокеанский флот
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