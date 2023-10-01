Обязательная маркировка пива в стеклянной и ПЭТ-таре вводится в РФ с 1 октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пиво и слабоалкогольные напитки (пуаре, медовуха, сидр) в стеклянной и полимерной таре с 1 октября подлежат в РФ обязательной маркировке.

Это предусмотрено постановлением правительства от 30 ноября 2022 года, которое вводит правила маркировки пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков.

Как сообщается в пресс-релизе ЦРПТ (оператор маркировки), на конец сентября регистрацию в государственной системе маркировки "Честный знак" прошли 557 производителей пива в полимерной и стеклянной упаковке, это 96% от общего количества участников оборота такой продукции. Ранее директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявлял, что, согласно плановым показателям "обеления" рынка пива, за два года нелегальный оборот будет сокращен на 30%.

Как заявил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, процитированный в пресс-релизе, темпы подготовки отрасли к началу обязательной маркировки пива в стеклянной и полимерной упаковке были одними из самых высоких за все годы внедрения "Честного знака". "Уверены, что очищение рынка от нелегальной продукции будет осуществляться в такие же рекордные сроки", - сказал он.

В ходе подготовки к маркировке многие пивовары воспользовались программами поддержки от "Честного знака". Как заявил генеральный директор пивоварни "Глетчер" Вячеслав Картавин, слова которого приведены в пресс-релизе, компания воспользовалась ими и получила оборудование в рассрочку без оплаты в первый год. "На линиях пивоварни мощностью 6 тыс. бутылок в час коды маркировки наносятся без перебоев и без сокращения скоростей выпуска", - сказал он.

РФ начала внедрять обязательную маркировку пива и слабого алкоголя с 1 марта этого года. С этой даты производители должны были регистрироваться в системе маркировки "Честный знак". С 1 апреля началась маркировка пива в кегах. С 1 октября - в стеклянных и ПЭТ-бутылках. С 15 января 2024 года станет обязательной маркировка этих напитков в другой упаковке, включая алюминиевые банки.