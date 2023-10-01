Оборот немаркированных табачных стиков и смесей для кальянов запрещен в РФ с 1 октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Оборот немаркированных табачных изделий, предназначенных для потребления путем нагревания, и немаркированных курительных смесей для кальяна, не содержащих табак, запрещен в России с 1 октября 2023 года.

Это предусмотрено постановление правительства РФ от 28 февраля 2019 г. (N 224), которое утвердило правила маркировки табачной и никотиносодержащей продукции.

"С сегодняшнего дня мы можем заявлять, что маркировка такой никотиносодержащей продукции полностью внедрена - теперь легально реализовывать стики и смеси для кальянов можно исключительно с кодами маркировки", - заявил директор по защите оборота легальной продукции ЦРПТ (оператор маркировки) Максим Курганский, который цитируется в пресс-релизе центра.

По его словам, для этого рынка были даны беспрецедентно большие сроки на маркировку остатков и вывод из оборота продукции без кодов: переходный период длился 18 месяцев. "В первую очередь, это было сделано по просьбе бизнеса. Уверен, что положительную динамику по обелению рынка этой продукции мы увидим уже в ближайшее время", - сказал Курганский.

Согласно пресс-релизу, в государственной системе маркировки "Честный знак" зарегистрировано более 52 тыс. розничных участников оборота нагреваемого табака. Общее количество розничных точек, выводивших в 2023 году стики для электронных систем нагревания табака в розничную реализацию, составило более 181 тыс. На сегодняшний день доля незаконного оборота на всем табачном рынке, в том числе никотиносодержащей продукции, оценивается в 13,3%.

ЦРПТ также привел мнение участников рынка. Так, в пресс-службе аффилированных компаний Philip Morris International в РФ уверены в эффективности системы маркировки и считают ее одним из важных инструментов для повышения прозрачности рынка. Важно продолжать работу по созданию сбалансированной и системной регуляторной среды, не прибегая к избыточным ограничениям, сохраняя предсказуемость и достаточный горизонт планирования внедрения новых норм, что позволит исключить предпосылки для формирования нелегального оборота как такового, заявили в компании.

"Маркировка никотиносодержащей табачной продукции и в первую очередь стиков для систем нагревания табака - это эффективная мера по обелению данного сегмента рынка. Для полной реализации потенциала этого механизма важно добиться от всех участников рынка исполнения требований по работе с маркированной продукцией. В том числе - путем более активного вовлечения правоохранительных органов в контрольные мероприятия и их нацеленности на выявление и пресечение оборота нелегальной продукции", - заявил директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям группы компаний ITMS (бренды Kent, Rothmans, Lucky Strike, glo и другие) Олег Барвин.