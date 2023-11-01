Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии начнется 1 декабря 2023 года

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке парфюмерно-косметических товаров и бытовой химии запланирован в России с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года, сообщила пресс-служба Минпромторга. Проект такого постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru.

Эксперимент затронет косметические средства или средства для макияжа, средства для ухода за кожей, волосами, полостью рта, бритья, дезодоранты для помещений (код ТН ВЭД 3304-3307), мыло и моющие средства (3401-3402).

"В рамках эксперимента будут отработаны и протестированы технологии нанесения на товары средств идентификации, взаимодействия участников оборота с информационной системой маркировки, а также иные вопросы, касающиеся организации маркировки данной товарной группы", - говорится в сообщении.

Участие в эксперименте предусмотрено на добровольной основе. Эксперимент проведетт оператор маркировки - компания ООО "Оператор-ЦРПТ".

Оборудование на время эксперимента и коды маркировки будут предоставлены производителям бесплатно.

"Оценка реальных затрат производителей и иных участников оборота на внедрение маркировки будет проведена в ходе эксперимента при условии активного участия в нем хозяйствующих субъектов. Однако, пример других товарных групп, где маркировка уже внедрена, демонстрирует околонулевой вклад этого фактора в конечные цены", - заявили в Минпромторге.