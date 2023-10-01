Пожар в дагестанском селе Хутрах полностью ликвидирован

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали пожар в селе Хутрах в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"В 00:20 - полная ликвидация пожара в селе Хутрах Цунтинского района Дагестана", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Дагестанском селении Хутрах произошел пожар. По данным МЧС, по прибытии первого пожарного расчёта горением были охвачены около 20 строений (жилых и нежилых домов, хозяйственных построек) на площади около 800 квадратных метров.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что власти окажут помощь в восстановлении поврежденных огнем домов.