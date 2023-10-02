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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Скрывшегося в Великобритании банкира Беджамова будут судить в Москве заочно

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Дело фактического владельца "Внешпромбанка" Георгия Беджамова, заочно обвиняемого в присвоении свыше 156 млрд рублей, направлено в суд, сообщили в Генпрокуратуре России в понедельник.

"В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического собственника ООО "Внешпромбанк" Георгия Беджамова. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в Москве в 2009 году Беджамов и его родная сестра Лариса Маркус, являвшаяся президентом банка, "в целях хищения денежных средств ООО "Внешпромбанк" создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент кредитного учреждения Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела банка Мария Клюева и другие".

За шесть лет, как считают следователи, Беджамов и подельники присвоили вверенные Маркус деньги банка, выдав невозвратные кредитов на сумму более 156 млрд рублей.

В надзорном ведомстве уточнили, что в настоящее время обвиняемый Беджамов скрывается за пределами РФ в Великобритании, в его выдаче отказано.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого.

Ранее Маркус и Глушакова уже были осуждены за хищение денежных средств банка к различным срокам лишения свободы. В отношении других участников организованной группы уголовное дело в настоящее время слушается в Хамовническом суде.

Расследование проводилось следственным департаментом МВД России, добавили в Генпрокуратуре.

Внешпромбанк Великобритания Георгий Беджамов Генпрокуратура РФ Москва
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