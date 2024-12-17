Бывший совладелец Внешпромбанка Беджамов заочно осужден на 14 лет колонии

Георгий Беджамов Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Хамовнический суд признал находящегося в международном розыске бывшего совладельца "Внешпромбанка" Георгия Беджамова виновным в присвоении свыше 156 млрд рублей.

"Беджамов Георгий Иванович признан виновным в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.1 60 УК, и по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет", - сообщили в суде.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 113 528 028 333 рубля и 30 050 304 802 рубля.

По версии следствия, в Москве в 2009 году Беджамов и его родная сестра Лариса Маркус, являвшаяся президентом банка, "в целях хищения денежных средств ООО "Внешпромбанк" создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент кредитного учреждения Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела банка Мария Клюева и другие".

За шесть лет, как считают следователи, Беджамов и подельники присвоили вверенные Маркус деньги банка, выдав невозвратных кредитов на сумму более 156 млрд рублей.

Ранее в Генпрокуратуре уточнили, что Беджамов скрывается в Великобритании, в его выдаче отказано.

Маркус и Глушакова уже приговорены к реальным срока по обвинению в хищении денег банка.