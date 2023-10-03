Шойгу сообщил об организованной эвакуации в Армению 98 тысяч жителей Карабаха

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу заявил об организованной эвакуации в Армению более 98 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха, в том числе около 32 тысяч детей, и размещении их в базовом лагере. Он сказал об этом на селекторном совещании во вторник.

По его словам, чтобы не допустить гибели людей, было решено эвакуировать и разместить гражданских лиц на наблюдательных постах и в базовом лагере.

"По Агдамскому и Лачинскому маршрутам обеспечена доставка почти трехсот тонн гуманитарных грузов", - сказал министр.

Он сообщил, что в условиях обострения конфликта российский миротворческий контингент продолжал выполнять возложенные на него задачи: "При посредничестве российских миротворцев враждующим сторонам удалось договориться о полном прекращении огня".

"Благодарю наших ребят - российских миротворцев за самоотверженные и профессиональные действия, которые помогли избежать большего числа жертв", - заявил глава Минобороны.

По его словам, российские военнослужащие участвовали в тушении пожара на складе топлива в Степанакерте, оказывали пострадавшим и нуждающимся медицинскую помощь.

"Развернуты блочный модульный городок с современным оборудованием, автоперевязочная с возможностью хирургической помощи, а также операционный модуль с палатой интенсивной терапии", - сказал Шойгу.

По данным правительства Армении, в республику с конца сентября въехали 100 617 армян из Нагорного Карабаха, в регионе остались в основном чиновники, исход населения прекратился.

28 сентября президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республике и роспуске всех госструктур. Населению региона предложили ознакомиться с представленными Азербайджаном условиями реинтеграции и затем решать, хотят ли они оставаться в Нагорном Карабахе.