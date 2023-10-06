Российские военные свернули три наблюдательных поста в Карабахе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Нагорном Карабахе свернуты три российских наблюдательных поста, сообщило Минобороны России.

"В течении суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Шушинском и Аскеранском районах и один временный наблюдательный пост в Мардакертском районе", - говорится в бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

"Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано", - отмечается в сообщении.

5 октября на Валдайском форуме президент Владимир Путин рассказал, что Азербайджан предложил России на двусторонней основе договариваться о новом статусе российских миротворцев в Карабахе, и что Армения с этим предложением согласилась.

6 октября дипломатический источник разъяснил журналистам, что сообщения о том, что делегация Минобороны России обсуждает в Баку или Ереване вывод миротворцев из Нагорного Карабаха, не верны, пока "речь идет о плановых контактах по вопросам текущей деятельности РМК".