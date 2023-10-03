Нагорный Карабах покинули более 100 тыс. армян

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Армению въехали 100 617 жителей Нагорного Карабаха, сообщила на брифинге пресс-секретарь премьер-министра страны Никола Пашиняна Назели Багдасарян.

По данным на вечер 2 октября, число въехавших в Армению жителей Нагорного Карабаха 100 520 человек. Багдасарян отмечала, что в регионе остались в основном чиновники и что исход жителей из региона в основном прекратился.

По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали около 120 тысяч армян.

Конкретных данных об оставшихся в Карабахе армянах нет.

Азербайджан 19-20 сентября 2023 года провел в непризнанной Республике Нагорный Карабах военную операцию. Во время военных действий с каждой стороны погибли примерно по 200 человек, еще несколько сотен получили ранения.

24 сентября из Карабаха начался исход армянского населения. Армянская сторона пообещала, что единовременную помощь в размере 100 тысяч драмов ($254) получит каждый переселенец вне зависимости от возраста, еще по 50 тысячдрамов ($127) будет выплачено также каждому переселенцу вне зависимости от возраста на аренду жилья и коммунальные выплаты. Граждан, которые не имеют определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.

28 сентября президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах (Арцах) и о роспуске всех госучреждений. Населению было предложено ознакомиться с представленными Азербайджаном условиями реинтеграции для принятия в дальнейшем решения о возможности пребывания в Нагорном Карабахе.

1 октября в Карабахе в целях реинтеграции проживающих в Карабахе армянских жителей в азербайджанское общество начали работать сотрудники Государственной миграционной службы и министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана. Они заняты приемом обращений о предварительной регистрации армянских жителей Карабаха.

2 октября администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева обнародовала основные направления плана реинтеграции армянских жителей Карабахского региона страны.