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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Забайкалье получит еще более 500 млн руб. на восстановление домов после паводков

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство России направит Забайкальскому краю еще более 500 млн рублей на восстановление и капитальный ремонт домов после паводков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В предыдущие два года в Забайкальском крае паводками после сильных дождей разрушены и повреждены дома. (...) Сегодня дополнительно направим еще свыше полумиллиарда рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства во вторник.

Он уточнил, что восстановить и капитально отремонтировать дома нужно почти 250 семьям. Ранее на эти цели выделили более 2,7 млрд рублей.

Забайкальский край
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