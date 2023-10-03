Забайкалье получит еще более 500 млн руб. на восстановление домов после паводков

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Правительство России направит Забайкальскому краю еще более 500 млн рублей на восстановление и капитальный ремонт домов после паводков, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В предыдущие два года в Забайкальском крае паводками после сильных дождей разрушены и повреждены дома. (...) Сегодня дополнительно направим еще свыше полумиллиарда рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства во вторник.

Он уточнил, что восстановить и капитально отремонтировать дома нужно почти 250 семьям. Ранее на эти цели выделили более 2,7 млрд рублей.