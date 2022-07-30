Более 500 жилых и дачных домов подтоплено в Забайкалье

Фото: Главное управление МЧС по Забайкальскому краю

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В зоне подтопления на территории Забайкальского края находятся 210 жилых и 302 дачных дома, 710 приусадебных участков, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По данным ведомства, в результате обильных осадков уровень воды в реке Читинка достиг пиковых отметок и составил 358 сантиметров. Специалисты прогнозируют спад во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что река Чита вышла из берегов после дождей и затопила дачные поселки и ряд улиц в Чите. В городе объявлена чрезвычайная ситуация, на затопленных улицах и дачах отключена электроэнергия.