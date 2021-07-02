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Ущерб от паводка в Забайкалье превысил 1,3 млрд рублей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Министерство финансов Забайкальского края рассчитало предварительную сумму ущерба, нанесенного паводком, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По предварительной оценке, общая сумма ущерба составила более 1,3 млрд рублей", - сказала министр финансов Забайкальского края Вера Антропова, чьи слова приводятся в сообщении.

Эти расчеты будут представлены в обращении к правительству России.

"По части Минсельхоза ущерб составил порядка 56,9 млн рублей, пострадавшие площади - 127 гектаров. Объекты ЖКХ повреждены на сумму порядка 4,5 млн рублей. На восстановление разрушенных дорог необходимо около 989,5 млн рублей" - говорится в сообщении.

Кроме этого, на выплаты пострадавшим требуется еще 97,1 млн рублей.

Как сообщалось, от паводка пострадали 13 районов Забайкалья. В 34 населенных пунктах было подтоплено 720 жилых домов, почти 1,3 тыс. земельных участков, пострадало 370 км дорог, разрушено 36 мостов.

Власти объявили о сборе гуманитарной помощи для пострадавших.

Наводнение в Забайкалье признано ЧС межрегионального характера, установлен федеральный уровень реагирования.

Забайкальский край Вера Антропова

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