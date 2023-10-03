Регионы попросили субсидировать ставку по кредитам на строительство кампусов вузов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Несколько регионов, где реализуется федеральный проект строительства студенческих кампусов, попросили правительство субсидировать процентную ставку по кредитам на эти проекты, сообщила в Совете Федерации председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская.

Она заявила об этом на парламентских слушаниях о проекте бюджета.

"Томская область в числе регионов, где реализуется федеральный проект "Создание сети современных кампусов". (...) Эти проекты реализуются с привлечением заемного банковского финансирования на рыночных условиях. Одной из форм поддержки субъектов при создании кампусов может стать субсидирование процентной ставки банкам-кредиторам в связи с ростом ключевой ставки Центробанка", - сказала она.

Козловская попросила Минфин изучить этот вопрос и поддержать коллективную инициативу регионов.

В пресс-службе томской думы "Интерфаксу" уточнили, что это предложение выдвинули Башкирия, Нижегородская, Новгородская, Сахалинская, Томская и Челябинская области.

Спикер томской облдумы также попросила федеральное правительство и Совет Федерации рассмотреть вопрос о совершенствовании межбюджетных отношений для регионов с высокой долей налогов в федеральный бюджет.

"Уже в течение длительного периода отдельные регионы, которые перечисляют в федеральный бюджет свыше 70% налогов, имеют бюджетную обеспеченность ниже среднероссийского уровня. Мы более 10 лет поднимаем этот вопрос на различных федеральных площадках, прежде всего в Совете Федерации, и мы благодарны, что ряд решений по региону были приняты, в том числе по увеличению дотаций на выравнивание", - сказала Козловская.

Она напомнила, что Томская область, ежегодно перечисляя в федеральный бюджет свыше 70% налогов, собираемых в регионе, имеет отрицательную динамику показателя бюджетной обеспеченности: он снизился с 0,83 в 2018 году до 0,677 в 2022 году, что привело к высокой долговой нагрузке.

"Таких субъектов в России немного. Мы понимаем, что методику межбюджетных отношений вряд ли изменят. Но в таких случаях должен работать механизм компенсаций, обеспечивающий хотя бы среднероссийский уровень бюджетной обеспеченности региона. Для Томской области цена этой разницы - свыше 20% собственных доходов бюджета, что существенно ограничивает возможности развития и участия региона в государственных программах и проектах", - пояснила Козловская.

Ранее сообщалось, что в Томске готовятся приступить к проектированию кампуса на 6 тысяч мест, предельная стоимость строительства - 52,1 млрд рублей, из которых 25 млрд рублей - заемные средства по ставке, которая будет рассчитываться по формуле "ключевая ставка ЦБ плюс 3%" (в настоящее время это 16%).