В 2023 году в девяти городах построят кампусы общей стоимостью 230 млрд рублей

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В 2023 году в девяти городах России будут построены университетские кампусы мирового уровня, там создадут более 37 тысяч мест для проживания студентов и преподавателей, на строительство, сообщил на заседании правительства министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Кампусы появятся в Архангельске, Великом Новгороде, Иванове, Перми, Самаре, Тюмени, на федеральной территории "Сириус", а также в Хабаровске и Южно-Сахалинске.

По его словам, эти проекты осуществляются на основе государственно-частного партнерства.

"При общей стоимости девяти проектов в размере почти 230 млрд рублей структура финансирования выглядит следующим образом: частные инвестиции - 105,4 млрд (45,9 %), федеральный бюджет - 103 млрд (44,8 %), региональные инвестиции - 21,4 млрд (9,3 %)", - уточнил министр.

Проекты строительства девяти кампусов были отобраны из 37 заявок, поданных разными российскими регионами.

"Планируется создать более 37 тысяч мест для проживания студентов и преподавателей, более 130 исследовательских лабораторий, и более 1 млн новых комфортных площадей для обучения, проведения исследований, проживания досуга и спорта", - добавил Фальков.

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил ему, что президент поручил к 2030 году создать сеть из 25 современных кампусов мирового уровня.