В 2023 году в девяти городах построят кампусы общей стоимостью 230 млрд рублей
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В 2023 году в девяти городах России будут построены университетские кампусы мирового уровня, там создадут более 37 тысяч мест для проживания студентов и преподавателей, на строительство, сообщил на заседании правительства министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Кампусы появятся в Архангельске, Великом Новгороде, Иванове, Перми, Самаре, Тюмени, на федеральной территории "Сириус", а также в Хабаровске и Южно-Сахалинске.
По его словам, эти проекты осуществляются на основе государственно-частного партнерства.
"При общей стоимости девяти проектов в размере почти 230 млрд рублей структура финансирования выглядит следующим образом: частные инвестиции - 105,4 млрд (45,9 %), федеральный бюджет - 103 млрд (44,8 %), региональные инвестиции - 21,4 млрд (9,3 %)", - уточнил министр.
Проекты строительства девяти кампусов были отобраны из 37 заявок, поданных разными российскими регионами.
"Планируется создать более 37 тысяч мест для проживания студентов и преподавателей, более 130 исследовательских лабораторий, и более 1 млн новых комфортных площадей для обучения, проведения исследований, проживания досуга и спорта", - добавил Фальков.
Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил ему, что президент поручил к 2030 году создать сеть из 25 современных кампусов мирового уровня.