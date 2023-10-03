"Роскосмос" назвал вероятной причиной аварии "Луны-25" невключение акселерометров

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вероятной причиной аварии автоматической межпланетной станции "Луна-25" стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров, что не позволило вовремя отключить двигатели аппарата, сообщили в "Роскосмосе".

"Установлено, что наиболее вероятной причиной аварии "Луны-25" стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором", - сообщили во вторник в пресс-службе о предварительных результатах работы по выяснению причин нештатного функционирования станции "Луна-25".

По данным госкорпорации, распределение команд в массивах данных имеет "вероятностный" характер.

"В бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров прибора БИУС-Л. Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата, в результате чего ее отключение произошло по временной уставке (значение выдержки времени, на которое отрегулирован аппарат - ИФ)", - говорится в сообщении.

Первая в современной истории России лунная миссия стартовала 11 августа. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" был выполнен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Мягкая посадка станции "Луна-25" на Южном полюсе естественного спутника Земли должна была состояться 21 августа, однако 19 августа аппарат был потерян, столкнувшись с лунной поверхностью.

21 августа Борисов сообщил, что основной причиной крушения станции "Луна-25" стал сбой при отключении двигателя. "Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - отметил он.

25 августа Борисов заявил, что Россия после аварии аппарата "Луна-25" рассматривает возможность повторения миссии по посадке автоматической станции на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах. По его словам, России нельзя прерывать лунную программу, для достижения технологического суверенитета страна должна участвовать в "лунной гонке".

11 августа Борисов сообщил, что запуск миссии "Луна-26" запланирован на 2027 год, "Луны-27" – на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт "Луны-28".