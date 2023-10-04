Легковой авторынок РФ в сентябре вырос в 2,5 раза в годовом измерении

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре 2023 года выросли в годовом выражении на "низкой базе" прошлого года в 2,5 раза, до 110 358 машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат".

Агентство ссылается на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия агентства и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

По данным ППК, за август на российском легковом рынке было реализован 109 731 автомобиль. Таким образом, в сентябре рынок был чуть выше уровня августа, показав помесячный рост на 0,6%.

Статистика ППК включает данные о продажах представленных на рынке автомобильных брендов, а также учитывает объемы параллельного импорта, составляющего около 15% рынка.

Лидером рынка остается "АвтоВАЗ", на долю которого в сентябре пришлось 31,7% рынка против 39,4% годом ранее. По подсчетам "Автостата", в прошлом месяце был продан 34 991 автомобиль Lada. Следующие шесть позиций в рейтинге занимают китайские марки: Chery (12 102 штуки), Haval (11,08 тысячи), Geely (9175), Changan (6,11 тысячи), Omoda (5225) и Exeed (4520 штук) За ними располагаются южнокорейская Kia (2378 машин) и японская Toyota (2345) В десятку наиболее популярных марок в сентябре впервые попал китайский Jetour, объем продаж которого составил 1,6 тысячи автомобилей.

Среди представленных участников рынка только Kia по итогам прошлого месяца демонстрирует отрицательную динамику год к году (-27,7%), остальные марки показывают рост. Самым большим он оказался у китайского Changan (в 25,6 раза), что было обеспечено "низкой базой" сентября-2022.

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