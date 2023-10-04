Легковой авторынок РФ в сентябре вырос в 2,5 раза в годовом измерении
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре 2023 года выросли в годовом выражении на "низкой базе" прошлого года в 2,5 раза, до 110 358 машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
Агентство ссылается на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия агентства и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".
По данным ППК, за август на российском легковом рынке было реализован 109 731 автомобиль. Таким образом, в сентябре рынок был чуть выше уровня августа, показав помесячный рост на 0,6%.
Статистика ППК включает данные о продажах представленных на рынке автомобильных брендов, а также учитывает объемы параллельного импорта, составляющего около 15% рынка.
Лидером рынка остается "АвтоВАЗ", на долю которого в сентябре пришлось 31,7% рынка против 39,4% годом ранее. По подсчетам "Автостата", в прошлом месяце был продан 34 991 автомобиль Lada. Следующие шесть позиций в рейтинге занимают китайские марки: Chery (12 102 штуки), Haval (11,08 тысячи), Geely (9175), Changan (6,11 тысячи), Omoda (5225) и Exeed (4520 штук) За ними располагаются южнокорейская Kia (2378 машин) и японская Toyota (2345) В десятку наиболее популярных марок в сентябре впервые попал китайский Jetour, объем продаж которого составил 1,6 тысячи автомобилей.
Среди представленных участников рынка только Kia по итогам прошлого месяца демонстрирует отрицательную динамику год к году (-27,7%), остальные марки показывают рост. Самым большим он оказался у китайского Changan (в 25,6 раза), что было обеспечено "низкой базой" сентября-2022.
Топ-10 продаваемых марок легковых автомобилей в сентябре 2023 года (штуки)
|№
|Марка
|Сентябрь 2023г
|Сентябрь 2022г
|Изменение
|Доля, сентябрь-2023
|Доля, сентябрь-2022
|1
|Lada
|34 991
|17 490
|100,1%
|31,71%
|39,39%
|2
|Chery
|12 102
|3 842
|215,0%
|10,97%
|8,65%
|3
|Haval
|11 080
|3 176
|248,9%
|10,04%
|7,15%
|4
|Geely
|9 175
|2 780
|230,0%
|8,31%
|6,26%
|5
|Changan
|6 110
|239
|2456,5%
|5,54%
|0,54%
|6
|Omoda
|5 225
|0
|-
|4,73%
|0,00%
|7
|Exeed
|4 520
|1 283
|252,3%
|4,10%
|2,89%
|8
|Kia
|2 378
|3 291
|-27,7%
|2,15%
|7,41%
|9
|Toyota
|2 345
|1178
|99,1%
|2,12%
|2,65%
|10
|Jetour
|1 600
|0
|-
|1,45%
|0,00%
Первенство в модельном рейтинге сохраняет семейство Lada Granta, доля которого в сентябре превысила 17,5%. За прошлый месяц эти автомобили были реализованы в количестве 19 365 штук - на 59,3% больше, чем в том же месяце годом ранее. Результаты продаж других моделей заметно ниже.
Так, у Lada Vesta они втрое меньше (6396 машин), что, тем не менее, обеспечило ей второе место. Отметку в 5 тысяч экземпляров в сентябре также сумели преодолеть кроссовер Haval Jolion (продано 5733 штуки) и внедорожник Lada Niva Travel (5009 штук). Замкнул пятерку лидеров кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (4521 автомобиль). У внедорожника Lada Niva Legend и кроссовера Omoda C5 объемы реализации составили 4,137 тысячи и 4,07 тысячи соответственно. В десятку продаваемых вошли также кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro (3,75 тысячи штук), Geely Coolray (3214 машины) и Geely Monjaro (2863 штук).
Топ-10 продаваемых моделей легковых автомобилей на рынке РФ в сентябре 2023 года (шт.)
|№
|Модель
|Сентябрь 2023г
|Сентябрь 2022г
|Изменение
|Доля, сентябрь-2023
|Доля, сентябрь-2022
|1
|Lada Granta
|19 365
|12 156
|59,3%
|17,55%
|27,38%
|2
|Lada Vesta
|6 396
|1 424
|349,2%
|5,80%
|3,21%
|3
|Haval Jolion
|5 733
|2 070
|177,0%
|5,19%
|4,66%
|4
|Lada Niva Travel
|5 009
|1 030
|386,3%
|4,54%
|2,32%
|5
|Chery Tiggo 7 Pro Max
|4 521
|0
|-
|4,10%
|0,00%
|6
|Lada Niva Legend
|4 137
|2054
|101,4%
|3,75%
|4,63%
|7
|Omoda C5
|4 070
|0
|-
|3,69%
|0,00%
|8
|Chery Tiggo 4 Pro
|3 750
|141
|2559,6%
|3,40%
|0,32%
|9
|Geely Coolray
|3 214
|1 426
|125,4%
|2,91%
|3,21%
|10
|Geely Monjaro
|2 863
|0
|-
|2,59%
|0,00%
За январь-сентябрь 2023 года в России было реализовано 717,31 тысячи новых легковых автомобилей, что на 51,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.