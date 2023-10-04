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Легковой авторынок РФ в сентябре вырос в 2,5 раза в годовом измерении

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре 2023 года выросли в годовом выражении на "низкой базе" прошлого года в 2,5 раза, до 110 358 машин, сообщило аналитическое агентство "Автостат".

Агентство ссылается на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия агентства и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

По данным ППК, за август на российском легковом рынке было реализован 109 731 автомобиль. Таким образом, в сентябре рынок был чуть выше уровня августа, показав помесячный рост на 0,6%.

Статистика ППК включает данные о продажах представленных на рынке автомобильных брендов, а также учитывает объемы параллельного импорта, составляющего около 15% рынка.

Лидером рынка остается "АвтоВАЗ", на долю которого в сентябре пришлось 31,7% рынка против 39,4% годом ранее. По подсчетам "Автостата", в прошлом месяце был продан 34 991 автомобиль Lada. Следующие шесть позиций в рейтинге занимают китайские марки: Chery (12 102 штуки), Haval (11,08 тысячи), Geely (9175), Changan (6,11 тысячи), Omoda (5225) и Exeed (4520 штук) За ними располагаются южнокорейская Kia (2378 машин) и японская Toyota (2345) В десятку наиболее популярных марок в сентябре впервые попал китайский Jetour, объем продаж которого составил 1,6 тысячи автомобилей.

Среди представленных участников рынка только Kia по итогам прошлого месяца демонстрирует отрицательную динамику год к году (-27,7%), остальные марки показывают рост. Самым большим он оказался у китайского Changan (в 25,6 раза), что было обеспечено "низкой базой" сентября-2022.

Топ-10 продаваемых марок легковых автомобилей в сентябре 2023 года (штуки)

Марка Сентябрь 2023г Сентябрь 2022г Изменение Доля, сентябрь-2023 Доля, сентябрь-2022
1 Lada 34 991 17 490 100,1% 31,71% 39,39%
2 Chery 12 102 3 842 215,0% 10,97% 8,65%
3 Haval 11 080 3 176 248,9% 10,04% 7,15%
4 Geely 9 175 2 780 230,0% 8,31% 6,26%
5 Changan 6 110 239 2456,5% 5,54% 0,54%
6 Omoda 5 225 0 - 4,73% 0,00%
7 Exeed 4 520 1 283 252,3% 4,10% 2,89%
8 Kia 2 378 3 291 -27,7% 2,15% 7,41%
9 Toyota 2 345 1178 99,1% 2,12% 2,65%
10 Jetour 1 600 0 - 1,45% 0,00%

Первенство в модельном рейтинге сохраняет семейство Lada Granta, доля которого в сентябре превысила 17,5%. За прошлый месяц эти автомобили были реализованы в количестве 19 365 штук - на 59,3% больше, чем в том же месяце годом ранее. Результаты продаж других моделей заметно ниже.

Так, у Lada Vesta они втрое меньше (6396 машин), что, тем не менее, обеспечило ей второе место. Отметку в 5 тысяч экземпляров в сентябре также сумели преодолеть кроссовер Haval Jolion (продано 5733 штуки) и внедорожник Lada Niva Travel (5009 штук). Замкнул пятерку лидеров кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max (4521 автомобиль). У внедорожника Lada Niva Legend и кроссовера Omoda C5 объемы реализации составили 4,137 тысячи и 4,07 тысячи соответственно. В десятку продаваемых вошли также кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro (3,75 тысячи штук), Geely Coolray (3214 машины) и Geely Monjaro (2863 штук).

Топ-10 продаваемых моделей легковых автомобилей на рынке РФ в сентябре 2023 года (шт.)

Модель Сентябрь 2023г Сентябрь 2022г Изменение Доля, сентябрь-2023 Доля, сентябрь-2022
1 Lada Granta 19 365 12 156 59,3% 17,55% 27,38%
2 Lada Vesta 6 396 1 424 349,2% 5,80% 3,21%
3 Haval Jolion 5 733 2 070 177,0% 5,19% 4,66%
4 Lada Niva Travel 5 009 1 030 386,3% 4,54% 2,32%
5 Chery Tiggo 7 Pro Max 4 521 0 - 4,10% 0,00%
6 Lada Niva Legend 4 137 2054 101,4% 3,75% 4,63%
7 Omoda C5 4 070 0 - 3,69% 0,00%
8 Chery Tiggo 4 Pro 3 750 141 2559,6% 3,40% 0,32%
9 Geely Coolray 3 214 1 426 125,4% 2,91% 3,21%
10 Geely Monjaro 2 863 0 - 2,59% 0,00%

За январь-сентябрь 2023 года в России было реализовано 717,31 тысячи новых легковых автомобилей, что на 51,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Lada Kia Geely Chery АвтоВАЗ Автостат
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