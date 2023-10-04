Продажи легковых и легких коммерческих авто в РФ за 9 месяцев выросли на 42,8%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в сентябре 2023 года выросли год к году на низкой базе в 2,2 раза, до 116 324 единиц, что превысило результат августа текущего года (111 272) на 4,5%, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в среду со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия агентства "Автостат" и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт"; за девять месяцев этого года продажи легковушек и LCV выросли на 42,8%.

"За девять месяцев текущего года мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста рынка продаж новых автомобилей, что указывает на его высокий потенциал и постепенное восстановление, несмотря на рост цен и серьезную волатильность курса рубля", - отметил глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, процитированный в сообщении ассоциации.

По итогам девяти месяцев 2023 года рынок новых легковых автомобилей и LCV в РФ вырос на 42,8%, до 761 148 шт.

Наиболее продаваемыми моделями на российском рынке легковых автомобилей и LCV по итогам января-сентября 2023 г. были модели "АвтоВАЗа" - в частности, Lada Granta и Lada Niva. Кроме них в топ-25 самых продаваемых попали также российские Lada Vesta и УАЗ Patriot. Все остальные места заняли китайские автомобили, существенно нарастившие продажи по сравнению с прошлым годом.

Разные источники одной и той же статистики

Процесс масштабной трансформации российского авторынка, связанный с уходом иностранных игроков, в 2023 году сопровождается попытками переосмыслить сложившиеся ранее подходы к ведению рыночной статистики. Ситуация ныне такова, что ежемесячную, насколько это возможно репрезентативную статистику автопродаж в РФ публикуют сразу несколько источников. В частности, агентство "Автостат", АЕБ и с этого месяца даже Минпромторг РФ. Все они используют для своих подсчетов данные ППК.

Согласно опубликованным в среду данным "Автостата", продажи новых легковых автомобилей в РФ в сентябре были на уровне 110 358 единиц - в 2,5 раза больше г/г и на 0,6% больше м/м. Публикуемая "Автостатом" статистика на основе данных ППК по регистрациям транспорта включает сведения о продажах представленных на рынке автомобильных брендов, а также учитывает объемы параллельного импорта, составляющего уже около 15% рынка. Статистика агентства сейчас значительно более репрезентативна, чем та, что собирала АЕБ у официальных дистрибьюторов и автопроизводителей, часть из которых больше не предоставляет цифры своих продаж. С учетом этих фактов ассоциация с недавнего времени использует данные ППК в своих релизах, которые, впрочем, публикуются обычно уже после релизов "Автостата".

Все те же данные ППК нашли отражение и в версии автомобильной статистики, которую в среду впервые опубликовал Минпромторг РФ. Министерство подсчитало, что совокупные продажи легковых, легких коммерческих (LCV) и грузовых автомобилей, а также автобусов на российском рынке за 9 месяцев 2023 г. увеличились на 49,1%, до 905 926 единиц.

Опубликованные Минпромторгом данные о продажах новой техники за сентябрь были приведены без динамики г/г, но содержали данные о помесячной динамике в сравнении с августом. По подсчетам министерства, за прошлый месяц в РФ было продано: легковых автомобилей - 109 338 (+0,7% м/м), LCV - 9 314 (-10,4% м/м), грузовиков - 13 396 (-15,7% м/м), автобусов - 0,964 тыс. (-36% м/м). В общей сложности продажи автотехники в прошлом месяце снизились в помесячном выражении на 2%, до 133 012 единиц.