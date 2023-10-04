Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом исчислении

Президент компании Соколов заявил, что попадание под санкции пока не сказывается на работе предприятия

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в России в сентябре выросли в годовом выражении в 1,8 раза, до 36 231, что превысило августовский показатель 2023 года на 8,7%, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Сентябрьский результат, как ранее и результат августа, стал для компании лучшим с июня 2021 года - пикового месяца продаж, после которого автопроизводитель начал испытывать давление дефицита чипов. В июне 2021 года на российском рынке, как сообщалось, было продано более 40 тысяч Lada.

Lada Granta, самая массовая и доступная модель бренда, в сентябре была продана в рекордном количестве 19 913 штук (+48,4% г/г). Максимум продаж с марта 2022 года обновила Lada Vesta: в течение сентября продан 7 301 автомобиль. Lada Niva Legend в сентябре разошлась тиражом в 4,07 тысячи автомобилей, что является лучшим показателем с 2014 года. Продажи Lada Niva Travel в сентябре 2023 года составили 4295 машин.

За январь-сентябрь 2023 года на российском рынке реализовано 242 552 новых Lada - на 96% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

"АвтоВАЗ" продолжает наращивать темпы производства - с сентября все три производственные линии компании в Тольятти перешли на максимальный темп работы. По сравнению с августом выпуск Lada в прошлом месяце вырос на 17,6%, до 46 909 штук. За III квартал автопроизводитель произвел более 118 тысяч машин, что в 1,7 раза превысило результат II квартала. В компании отмечают, что текущий объем производства позволяет удовлетворять спрос и поддерживать наполненность складов дилерских центров.

По словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, автопроизводитель готов поддерживать максимальный темп работы и непрерывность производства.

"Прямое попадание компании в санкционные списки в настоящее время не оказывает значительного влияния на нашу работу, хотя мы не можем исключить появления второстепенных факторов, на которые "АвтоВАЗ" не имеет влияния - к примеру, прохождение зарубежных платежей или регулярность поставок материалов или субкомпонентов в адрес наших прямых поставщиков. Мы прилагаем максимум усилий для купирования этих рисков в зоне своих компетенций", - сказал Соколов через пресс-службу.