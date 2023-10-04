Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом исчислении

Президент компании Соколов заявил, что попадание под санкции пока не сказывается на работе предприятия

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли в 1,8 раза в годовом исчислении
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в России в сентябре выросли в годовом выражении в 1,8 раза, до 36 231, что превысило августовский показатель 2023 года на 8,7%, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Сентябрьский результат, как ранее и результат августа, стал для компании лучшим с июня 2021 года - пикового месяца продаж, после которого автопроизводитель начал испытывать давление дефицита чипов. В июне 2021 года на российском рынке, как сообщалось, было продано более 40 тысяч Lada.

Lada Granta, самая массовая и доступная модель бренда, в сентябре была продана в рекордном количестве 19 913 штук (+48,4% г/г). Максимум продаж с марта 2022 года обновила Lada Vesta: в течение сентября продан 7 301 автомобиль. Lada Niva Legend в сентябре разошлась тиражом в 4,07 тысячи автомобилей, что является лучшим показателем с 2014 года. Продажи Lada Niva Travel в сентябре 2023 года составили 4295 машин.

За январь-сентябрь 2023 года на российском рынке реализовано 242 552 новых Lada - на 96% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

"АвтоВАЗ" продолжает наращивать темпы производства - с сентября все три производственные линии компании в Тольятти перешли на максимальный темп работы. По сравнению с августом выпуск Lada в прошлом месяце вырос на 17,6%, до 46 909 штук. За III квартал автопроизводитель произвел более 118 тысяч машин, что в 1,7 раза превысило результат II квартала. В компании отмечают, что текущий объем производства позволяет удовлетворять спрос и поддерживать наполненность складов дилерских центров.

По словам президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова, автопроизводитель готов поддерживать максимальный темп работы и непрерывность производства.

"Прямое попадание компании в санкционные списки в настоящее время не оказывает значительного влияния на нашу работу, хотя мы не можем исключить появления второстепенных факторов, на которые "АвтоВАЗ" не имеет влияния - к примеру, прохождение зарубежных платежей или регулярность поставок материалов или субкомпонентов в адрес наших прямых поставщиков. Мы прилагаем максимум усилий для купирования этих рисков в зоне своих компетенций", - сказал Соколов через пресс-службу.

Lada АвтоВАЗ Максим Соколов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

Brent торгуется у $90,88 за баррель

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Deutsche Telekom стал лидером в Европе по стоимости бренда, обойдя Mercedes-Benz

"Роснано" предупредило о риске несостоятельности

"Роснано" предупредило о риске несостоятельности

Carlsberg расторгает с "Балтикой" соглашения о производстве и продаже брендов

Carlsberg расторгает с "Балтикой" соглашения о производстве и продаже брендов

Доходность 30-летних US Treasuries поднялась до максимума с 2007 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });