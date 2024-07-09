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Проект закона об особенностях продажи БАДов в РФ одобрен Думой в первом чтении

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный проект закона о наделении медработников правом назначать биологически активные добавки и о запрещении распространения информации о розничной торговле нелегальными БАДами, в том числе дистанционным способом.

Законопроектом № 638771-8 предлагается включить в реестр запрещенных в РФ ресурсы, содержащие предложения о торговле в розницу, в том числе дистанционным способом, БАДов, розничная торговля которыми запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевых продуктов. Попадание сайта в этот реестр означает, что доступ к нему должен быть заблокирован.

Согласно проекту закона, медицинские работники будут вправе назначать отдельным категориям граждан биологически активные добавки в случае наличия у них показаний к применению БАДов в соответствии со схемами применения, установленными в методических рекомендациях, утвержденных Минздравом.

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При этом перечень БАДов и перечень заболеваний и факторов риска развития заболеваний, при которых могут быть назначены эти добавки, будут устанавливаться также Минздравом.

Кроме того, правительство РФ предлагается наделить полномочиями по установлению качества БАД и сырья для их изготовления в зависимости от степени их влияния на здоровье человека. Также правительство сможет устанавливать способы регистрации БАД, произведенных отечественными производителями, а также особенности применения БАД на территории РФ.

Законопроект предлагает распространить запрет на применение продовольственного сырья, изготовленного с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), отдельных видов лекарственных средств, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений, при изготовлении биологически активных добавок.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ранее на заседании профильного комитета по охране здоровья назвал ситуацию с неконтролируемым приемом гражданами БАДов неприемлемой. По его словам, чаще всего нарушения встречаются в категориях мужских и спортивных БАД, а также в средствах для похудения.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в свою очередь сказал, что данный законопроект - первый шаг к регулированию сферы торговли БАДами в РФ.

Госдума
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