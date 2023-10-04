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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Минстрой для эксперимента почти отказался от стройнадзора в новых регионах

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Эксперимент по отказу от строительного надзора начался на территории новых субъектов Федерации, эта функция будет заменена строительным контролем, сообщил директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Владимир Калинкин.

"В соответствии со стратегией строительной отрасли мы начали эксперимент на территории четырех субъектов РФ, которые недавно присоединились к РФ, и мы практически отказались от строительного надзора в этих четырех субъектах, заменив его, я условно назову, государственным строительным контролем, там, где бюджетное финансирование, и частным аттестованным строительным контролем, там, где внебюджетное финансирование", - заявил он на форуме Госстройнадзора "Перспективы реформирования системы региональных строительных надзоров".

По словам Калинкина, процесс в полной мере будет запущен со следующего года.

"Сейчас Ростехнадзор как орган, уполномоченный на аттестацию специалистов строительного контроля, разворачивает подготовительную работу, сформировал комиссию, измерительные материалы и, я думаю, где-то через месяц начнется процесс аттестации, а со следующего года наличие аттестата станет обязательным условием для стройконтролера для присутствия на строительной площадке. Но это только в четырех субъектах", - подчеркнул директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя.

За строительным надзором остается "разбор полетов", то есть работа с жалобами и форс-мажорными ситуациями.

"Посмотрим, к чему это приведет, я думаю, в конце следующего года сможем подвести определённые итоги, как такой механизм работает, чтобы понять, куда нам двигаться дальше", - сказал Калинкин.

Он добавил, что в любом случае задачи избавиться от государственного строительного надзора нет.

Минстрой Ростехнадзор госстройнадзор
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