Хуснуллин посетил Новую Каховку и Корсунку, оценив работу по ликвидации наводнения

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в воскресенье сообщил о рабочей поездке в Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области, где посмотрел, как организована работа по ликвидации наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС.

"Сегодня по поручению президента посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области. Посмотрел текущую ситуацию в целом и организацию работ по ликвидации наводнения. Могу сказать, что работа организована хорошо", - написал он в своем телеграм-канале.

Хуснуллин добавил, что "посетил пункт обеспечения товарами первой необходимости" и "провел совещание в штабе, где посмотрели все дальнейшие шаги по ликвидации наводнения и обеспечения граждан всем необходимым".

Пресс-служба российского кабмина сообщила 9 июня, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации масштабного наводнения в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Правкомиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В состав вошли глава МЧС РФ Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Также по распоряжению Мишустина в состав комиссии включены представители Минпромторга, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минздрава, Минприроды, Минсельхоза, Минцифры, Минтруда, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, Роспотребнадзора, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федерального агентства водных ресурсов, Федерального медико-биологического агентства, говорится в сообщении.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин поручил премьеру создать эту комиссию.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС. В Москве заявили, что станцию подорвала Украина.