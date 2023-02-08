Свободную экономическую зону могут создать в новых регионах РФ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Прорабатывается вопрос создания свободной экономической зоны в новых регионах РФ, заявил в среду глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"Также аналогичные действия (по созданию свободной экономической зоны - ИФ) сейчас осуществляются в рамках реализации социально-экономического развития Херсонской области, Запорожья, Донецкой и Луганской республик", - сказал Файзуллин на правительственном часе в Госдуме.

Он добавил, что в 2022 году в рамках работы свободной экономической зоны в Крыму открыли 116 организаций и филиалов, привлечено 22 млрд рублей инвестиций.

Минстрой с осени 2022 года стал ответственным за социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя, а также четырех новых регионов РФ.