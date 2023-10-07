Минобороны РФ сообщило о сбитой над Крымом украинской ракете

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе Крыма украинскую ракету, заявили в субботу в Минобороны РФ.

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе", - сказали в военном ведомстве.

По его данным, около 18:00 по московскому времени Украиной была предпринята попытка атаки по территории Крыма переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что 4 октября российские военные уничтожили 13 диверсантов ВСУ при попытке высадиться на побережье Крыма. Также в ведомстве рассказали об уничтожении беспилотника в 10 км от побережья Крыма вечером в пятницу.