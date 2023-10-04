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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

В Кремле подтвердили проведение переговоров с США и ЕС по Карабаху

Встреча прошла незадолго до начала военной операции Азербайджана

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сообщение некоторых СМИ о проведении трехсторонней встречи США, ЕС и РФ накануне спецоперации Азербайджана в Нагорном Карабахе, отметив, что описанные детали этой встречи не соответствуют действительности.

"Не совсем так, как это описывается, там много неточностей, много ошибок в этом материале. Определенные контакты по Карабаху были, действительно имели место", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть сведения о переговорах.

При этом Песков подчеркнул: "Но это не те переговоры, о которых там написано".

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что представители ЕС, США и РФ встречались в Турции для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе, однако ничего секретного в самом факте этих контактов не было.

"Насчет секретных я не знаю: к нам обратились США и ЕС, инициативно. Попросили провести встречу, я бы даже сказала, провести какие-то контакты. Цель встречи была обозначена и в ходе встречи стороны обменялись точками зрения на ситуацию. Вот и все", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.

Ранее газета Politico писала, что представители ЕС, США и России провели встречу в Турции по теме Нагорного Карабаха незадолго до начала сентябрьской военной операции Азербайджана в непризнанной республике.

"Высокопоставленный дипломат, осведомленный о ходе обсуждений, сообщил изданию, что встреча состоялась 17 сентября в Стамбуле в рамках усилий по оказанию давления на Азербайджан с целью положить конец девятимесячной блокаде анклава и разрешить въезд конвоев с гуманитарной помощью из Армении", - писала газета.

По ее данным, США на встрече представлял старший советник Госдепартамента по переговорам на Кавказе Луис Боно, от ЕС в Турцию отправился Тойво Клаар, спецпредставитель Брюсселя в кавказском регионе. От российской стороны в переговорах принимал участие спецпосланник главы МИД РФ по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев.

Азербайджан 19-20 сентября 2023 года провел в непризнанной Нагорно-Карабахской республике военную операцию. 28 сентября президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах (Арцах - армянское название) и о роспуске всех госучреждений. Населению было предложено ознакомиться с представленными Азербайджаном условиями реинтеграции для принятия в дальнейшем решения о возможности пребывания в Нагорном Карабахе.

Дмитрий Песков Азербайджан ЕС США Нагорный Карабах
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