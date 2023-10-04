Минстрой призвал бизнес активнее помогать устранять дефицит кадров на стройках

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Минстрой призвал бизнес активнее участвовать в устранении дефицита кадров в строительной отрасли и работать с вузами, заявил глава министерства Ирек Файзуллин на пленарном заседании "Человекоцентричность в строительной отрасли" в рамках форума 100+ TechnoBuild.

"Сегодня увеличивается количество принимаемых на строительные специальности. Очень высокий конкурс сегодня в рамках того образовательного кластера. (...) Системная работа требует не только нашего федерального, регионального участия, но и активного участия бизнеса в этом направлении", - сказал министр.

Кроме того, по его словам, нужно популяризировать профессию, а также изменить подходы к энергонасыщенности, механовооруженности.

В сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что дефицит рабочих в строительной отрасли к 2030 году может достигнуть 400 тысяч человек при нынешних темпах развития экономики. По его словам, сейчас дефицит составляет 50 тысяч человек.

"На фоне 11 млн работающих в отрасли это не так много", - уточнил Хуснуллин.