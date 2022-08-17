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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

На стройках в РФ задействовали уже 5 тыс. заключенных

На стройках в РФ задействовали уже 5 тыс. заключенных
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Пилотный проект по привлечению заключенных на стройки в РФ показал свою состоятельность, заявил генеральный директор АНО "НАРК" Артем Шадрин.

"Эта тема, это тот пилотный проект, который мы начали два года назад с ФСИНом, он пошел, он работает, имеет право на жизнь. Результаты реальные есть", - сказал эксперт в ходе совместного заседания комиссии по вопросам профессионального образования и комиссии по СРО (саморегулируемые организации - ИФ) Общественного совета при Минстрое России.

Он подчеркнул, что число работающих по этому проекту достаточно значительное.

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"Было создано 114 исправительных центров, больше 5 тыс. сотрудников было привлечено, которые сейчас работают на многих стройках РФ и работают достаточно хорошо", - заверил Шадрин.

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Осенью прошлого года заместитель директора ФСИН Анатолий Якунин сообщал, что в сфере строительства занято около 700 осужденных россиян.

Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо трудовых мигрантов из-за рубежа.

В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что около 180 тыс. заключенных потенциально могут быть привлечены для работ на строительных площадках, где наблюдается дефицит рабочей силы, таких как Восточный полигон, БАМ, Транссиб, а также дорожное строительство. По его словам, такой опыт уже испробован в ряде регионов - заключенные привлекаются для работ на стройках и получают зарплату.

В России сохраняется дефицит рабочей силы. В разные периоды Минстрой оценивал нехватку рабочих в пределах от 1,2 млн до 5 млн человек.

ФСИН 
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