Жителя Владимирской области задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Задержан житель Владимирской области, планировавший продать Украине информацию о передвижении составов с военной техникой, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами", - сообщили в ЦОС.

Задержанный "инициативно предпринимал попытки посредством мобильной связи и сети "Интернет" установить контакт с представителями иностранных государств, в том числе Украины, для получения вознаграждения за совершение действий, направленных на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации", утверждают в спецслужбе.

В ФСБ добавили, что действия мужчины "были своевременно взяты под контроль", задокументирована его переписка.

По данным ЦОС, подозреваемый должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области.

"Факт получения гражданином денежных средств подтверждается распиской и фотоотчетом", - заявили в ФСБ.

Следственным подразделением в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации).