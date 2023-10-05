Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Жителя Владимирской области задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Задержан житель Владимирской области, планировавший продать Украине информацию о передвижении составов с военной техникой, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами", - сообщили в ЦОС.

Задержанный "инициативно предпринимал попытки посредством мобильной связи и сети "Интернет" установить контакт с представителями иностранных государств, в том числе Украины, для получения вознаграждения за совершение действий, направленных на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации", утверждают в спецслужбе.

В ФСБ добавили, что действия мужчины "были своевременно взяты под контроль", задокументирована его переписка.

По данным ЦОС, подозреваемый должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области.

"Факт получения гражданином денежных средств подтверждается распиской и фотоотчетом", - заявили в ФСБ.

Следственным подразделением в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (установление и поддержание гражданином Российской Федерации отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации).

Гусь-Хрустальный ФСБ Владимирская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Информационные ресурсы ГИБДД возобновили работу после сбоя

В Ереване не связывают трудности с поставками коньяка в Россию с политикой

ФАС потребовала от нефтяников и независимых АЗС снизить цены на топливо

ФАС потребовала от нефтяников и независимых АЗС снизить цены на топливо

Бжания заявил, что в Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России

Военная операция на Украине

Шойгу заявил о формировании девяти резервных полков для СВО

Шойгу заявил о формировании девяти резервных полков для СВО
Военная операция на Украине

Дроны оставили без света большую часть Суджанского района Курской области

В Думу внесли законопроект с "точечной донастройкой" закона о выборах президента

ИТ-отрасль предложила ввести "черный список" иностранных НКО вместо общего запрета на участие в них

ИТ-отрасль предложила ввести "черный список" иностранных НКО вместо общего запрета на участие в них

Женщина пострадала при обстреле Рыльска со стороны Украины

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });