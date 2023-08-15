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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего СБУ данные о военных грузах

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма, передававшего украинским спецслужбам сведения о формировании и перемещении российских военных грузов.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность сторонника украинской националистической идеологии гражданина России, 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции", - сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник.

В спецслужбе заявили, что задержанный "подтвердил факт сотрудничества с СБУ и сообщил координаты схрона, в котором было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, содержащее в качестве заряда пластичное взрывчатое вещество массой около 1 килограмма в тротиловом эквиваленте".

УФСБ России по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ.

Мужчина заключен под стражу.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта и его причастности к иным преступлениям на территории Российской Федерации", - добавили в ЦОС ФСБ.

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