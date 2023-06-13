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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:21

ФСБ задержала экс-работников предприятия ОПК, сотрудничавших с украинской разведкой

По данным спецслужбы, задержанные также готовили теракты в Курской и Белгородской областях

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Бывшие сотрудники оборонного предприятия задержаны за сотрудничество с украинской военной разведкой и подготовку терактов в Курской и Белгородской областях, сообщили в ФСБ во вторник.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса - граждан РФ, агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ), подозреваемых в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС МО РФ", - сообщили в ФСБ.

Задержанных также подозревают в "подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры - железнодорожных путей на территории Курской и Белгородской областей, используемых для снабжения подразделений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине".

По данным ФСБ, у задержанных изъяты пластичное взрывчатое вещество общей массой более четырех килограмм, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, а также 150 тысяч долларов США.

Следственным подразделением органа безопасности возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). По данным статьям подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания", - сообщает ФСБ.

ФСБ Украина
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