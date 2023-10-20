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Владельцам незарегистрированных гостевых домов запретят рекламу в агрегаторах

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития планирует запретить владельцам не легализовавшихся и не вошедших в реестр гостевых домов рекламировать свои услуги на онлайн-сервисах аренды жилья, сообщил в Госдуме замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.

"На сегодня есть две базовых инициативы по легализации, которые мы с коллегами из профильного комитета Госдумы прорабатываем. Уже готов соответствующий законопроект. Это легализация гостевых домов, то есть индивидуального жилого строительства. Это как раз касается Краснодарского края, Крыма, в определенной части Алтая и Дагестана. Мы хотим узаконить - дать определение, что гостевой дом - это такое-то количество комнат, мест, такие-то требования к нему. Второе - внести его в реестр классифицированных гостиниц в заявительном порядке без звезд и пусть он будет в реестре", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов о ситуации с нелегальной сдачей в аренду туристам гостевых домов и квартир.

"Второй самый важный шаг - запретить рекламу в агрегаторах, на других сайтах тех средств размещения, которых нет в реестре. То есть, если ты хочешь, чтобы твои услуги рекламировались, ты должен попадать в реестр, вставать на контроль, соответствовать минимальным требованиям безопасности и всего остального, чтобы свои услуги оказывать", - добавил замминистра.

По его словам, хотя сейчас стало меньше арендодателей с табличками, встречающих туристов на курортах, но "на канал Вконтакте "Сниму жилье в Крыму" 1,5 млн человек подписано, это значит, что все приезжают именно так".

Вахруков добавил, что сдача жилья в многоквартирных домах туристам - более сложный вопрос.

"Есть решение верховного суда, Минстрой занимается законопроектом, как разводить услуги по аренде и гостиничные услуги в многоквартирных жилых домах. Здесь с Минстроем будем в поправках ко второму чтению прямо упираться, чтобы гостиничные услуги из этого выделить", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития рассчитывает направить в Госдуму законопроект о легализации деятельности гостевых домов в ноябре, после его принятия владельцы таких объектов будут обязаны вносить данные о себе в соответствующий реестр.

Дмитрий Вахруков Крым Дагестан Минэкономразвития Алтай Госдума Краснодарский край
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